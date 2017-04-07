Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото

Стоимость золота в ходе сегодняшних торгов повысилась до максимального уровня с начала ноября на фоне спроса на защитные активы, вызванного ракетным ударом США по территории Сирии.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в июне на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1%. Ранее они достигали $1273,3 за унцию, рекордной отметки с 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

Эксперты опасаются, что удар, ставший реакцией на применение в Сирии химического оружия, может вызвать рост напряженности в отношениях США и России, которая уже квалифицировала действия Штатов как акт агрессии.

«Едва ли США нанесут новые удары, но случившееся создаст дополнительную напряженность в отношениях России и США и дестабилизирует обстановку в регионе», — отметил трейдер Kitco Питер Хаг.