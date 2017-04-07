Подписаться на уведомления
 

Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото

 

Стоимость золота в ходе сегодняшних торгов повысилась до максимального уровня с начала ноября на фоне спроса на защитные активы, вызванного ракетным ударом США по территории Сирии.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в июне на бирже в Нью-Йорке подскочили на 1%. Ранее они достигали $1273,3 за унцию, рекордной отметки с 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

Эксперты опасаются, что удар, ставший реакцией на применение в Сирии химического оружия, может вызвать рост напряженности в отношениях США и России, которая уже квалифицировала действия Штатов как акт агрессии.

«Едва ли США нанесут новые удары, но случившееся создаст дополнительную напряженность в отношениях России и США и дестабилизирует обстановку в регионе», — отметил трейдер Kitco Питер Хаг.

907 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Когда откроются новые дороги в районе «Советской»? видео
Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства
Главу Международного олимпийского комитета обвинили в коррупции
Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото
Германская компания вернула Нахчыван Азербайджану
Медведев: «США на грани боевых столкновений с Россией»
Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»
Есть пострадавшие азербайджанцы в Стокгольме? МИД Азербайджана выясняет
Лапшину продлен срок ареста
Тяжелое ДТП в Турции: много погибших и раненых
Ударившим по Сирии эсминцем командует женщина фото
Вагит Алекперов продаст до конца года все заправки в России
Центробанк сохранил курс маната
В Лесото найден алмаз массой 114 карат
Террористы взорвали Стокгольм фото; видео; обновлено 18:42
МИД Ирана: «США воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ»
33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Боевики ИГИЛ казнили 140 человек
Накануне новой спецоперации США на Востоке haqqin.az из Дамаска
Начался суд над Али Инсановым обновлено 17:36
Эмиль Сулейманов: «Может разродиться большая война» эксклюзив
В порты Азербайджана вошли 20 тысяч кораблей фото
Цве Маген: Трамп приблизил развязку сирийского конфликта эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться