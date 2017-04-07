Продолжается строительство и реконструкция дорог в Ясамальском районе Баку, а именно на территории бывшей «Советской» (ныне – проспект Наримана Нариманова), около мечети «Тезе пир» и площади Физули.

Работы по улучшению инфраструктуры ведутся на пяти улицах с общей протяженностью 7,6 км. По сообщению пресс-службы ОАО «Азеравтойол», 80 процентов работ уже завершено.

Дороги около мечети будет двухполосными, а другие дорогие – трех- и четырехполосными.

Дорога на улице Балабабы Меджидова длиною 440 метров и шириной 15 метров уже сдана в эксплуатацию. Там осталось лишь нанести разметку.

На улице Абдулла Шаига протяженностью 1825 метров и шириной в 15 метров завершено 90 процентов работ. Сейчас идет работа над строительством тротуаров и асфальтированием участка дороги, ведущего в сторону круга ЦСУ.

Основная дорога на «Советской» - проспект Наримана Нариманова - протяженностью 2165 метров расширится до 11-23,5 метров.

Близятся к завершению работы и на улицах около Академического национального драматического центра – Мирзаага Алиева (протяженностью 750 метров) и Физули (800 метров). Они расширены до 15 метров.

Помимо этого, на вышеуказанной территории появятся 14 автобусных остановок, новая система освещения, подземные и надземные парковки.

Работы планируется завершиться до начала мая.