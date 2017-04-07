Полад Бюльбюльоглу у Туркменбаши

В Туркмении состоялась встреча между президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, Полад Бюльбюльоглу находится в Туркменистане для участия в Международном конгрессе «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса».

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Азербайджан и Туркменистан связывают общие исторические корни, культурные традиции и духовно-нравственные ценности, свидетельством чему являются и предпринимаемые обеими сторонами шаги по укреплению и приумножению отношений добрососедства и сотрудничества, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

В свою очередь, Полад Бюльбюльоглу отметил, что впечатляющие успехи, достигнутые Туркменистаном, в частности, в спортивной сфере, создании современной инфраструктуры спорта, являются результатом огромного внимания, оказываемого главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым вопросам развития массовой физкультуры и олимпийского движения, а дальновидная стратегия в этой области содействует выводу туркменского спорта на качественно новый международный уровень.