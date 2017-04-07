Подписаться на уведомления
 

Полад Бюльбюльоглу у Туркменбаши

 

В Туркмении состоялась встреча между президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, Полад Бюльбюльоглу находится в Туркменистане для участия в Международном конгрессе «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса».

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов отметил,  что Азербайджан и Туркменистан связывают общие исторические корни, культурные традиции и духовно-нравственные ценности, свидетельством чему являются и предпринимаемые обеими сторонами шаги по укреплению и приумножению отношений добрососедства и сотрудничества, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

В свою очередь, Полад Бюльбюльоглу отметил, что впечатляющие успехи, достигнутые Туркменистаном, в частности, в спортивной сфере, создании современной инфраструктуры спорта, являются результатом огромного внимания, оказываемого главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым вопросам развития массовой физкультуры и олимпийского движения, а дальновидная стратегия в этой области содействует выводу туркменского спорта на качественно новый международный уровень.

2352 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Ради России Мамедов трижды сменил фамилию
Россия в ООН обвинила США в поддержке терроризма
Пентагон уведомил Россию об ударе по сирийской базе за час до атаки
Телеведущий Владимир Соловьев на приеме у президента Ильхама Алиева
США продолжат сотрудничество с Россией по Сирии
Полад Бюльбюльоглу у Туркменбаши
Когда откроются новые дороги в районе «Советской»? видео
Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства
Главу Международного олимпийского комитета обвинили в коррупции
Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото
Германская компания вернула Нахчыван Азербайджану
Медведев: «США на грани боевых столкновений с Россией»
Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»
Есть пострадавшие азербайджанцы в Стокгольме? МИД Азербайджана выясняет
Лапшину продлен срок ареста
Тяжелое ДТП в Турции: много погибших и раненых
Ударившим по Сирии эсминцем командует женщина фото
Вагит Алекперов продаст до конца года все заправки в России
Центробанк сохранил курс маната
В Лесото найден алмаз массой 114 карат
Террористы взорвали Стокгольм фото; видео; обновлено 18:42
МИД Ирана: «США воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ»
33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться