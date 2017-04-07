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США продолжат сотрудничество с Россией по Сирии

 

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что США надеются на поддержание контактов с Россией по безопасности полетов в Сирии.

Так она прокомментировала решение России приостановить действие меморандума о безопасности полетов в небе над Сирией после удара США по аэродрому в сирийском Хомсе.

«Министерство обороны (США) сохраняет желание поддерживать диалог через канал обеспечения безопасности полетов. Предотвращение случайностей и просчетов идет во благо всех сторон, действующих в воздушном пространстве над Сирией. И мы надеемся, что российское Министерство обороны также придет к этому заключению», — заявила Балданса.

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