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Телеведущий Владимир Соловьев на приеме у президента Ильхама Алиева

 

Президент Ильхам Алиев в пятницу принял российского телерадиоведущего Владимира Соловьева, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в области медиа.

Он также проинформировал В.Соловьева о позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В.Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что впервые посещает Баку и ему интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане.

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