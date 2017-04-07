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Пентагон уведомил Россию об ударе по сирийской базе за час до атаки

 

Пентагон за час до удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе уведомил об этом Минобороны России, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

По данным CNN, американская сторона в четверг несколько раз связывалась с российскими коллегами, передает ТАСС

Телекомпания сообщает, что сразу после ракетного удара Пентагон предпринял усиленные меры по обеспечению безопасности нескольких сотен американских военнослужащих, действующих на территории Сирии - бойцов спецназа и морских пехотинцев, которые занимаются подготовкой кадров и непосредственно участвуют в боевых операциях.

Американские эсминцы Porter и Ross выпустили в общей сложности 59 ракет Tomahawk по сирийской военной базе в провинции Хомс. Поводом для удара стало предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. Российская сторона была проинформирована о предстоящей атаке, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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