Подписаться на уведомления
 

Россия в ООН обвинила США в поддержке терроризма

 

Агрессия США в отношении Сирии лишь способствует укреплению терроризма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации, передает РИА Новости.

"Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению", — подчеркнул Сафронков.

"На этом треке на площадках Астаны, Женевы в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс, достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам?", — обратился к американской стороне дипломат.

При этом, по словам дипломата, Москва неоднократно сигнализировала Вашингтону о готовности взаимодействия по Сирии, однако США решили пойти.

159 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Ради России Мамедов трижды сменил фамилию
Россия в ООН обвинила США в поддержке терроризма
Пентагон уведомил Россию об ударе по сирийской базе за час до атаки
Телеведущий Владимир Соловьев на приеме у президента Ильхама Алиева
США продолжат сотрудничество с Россией по Сирии
Полад Бюльбюльоглу у Туркменбаши
Когда откроются новые дороги в районе «Советской»? видео
Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства
Главу Международного олимпийского комитета обвинили в коррупции
Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото
Германская компания вернула Нахчыван Азербайджану
Медведев: «США на грани боевых столкновений с Россией»
Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»
Есть пострадавшие азербайджанцы в Стокгольме? МИД Азербайджана выясняет
Лапшину продлен срок ареста
Тяжелое ДТП в Турции: много погибших и раненых
Ударившим по Сирии эсминцем командует женщина фото
Вагит Алекперов продаст до конца года все заправки в России
Центробанк сохранил курс маната
В Лесото найден алмаз массой 114 карат
Террористы взорвали Стокгольм фото; видео; обновлено 18:42
МИД Ирана: «США воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ»
33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться