Россия в ООН обвинила США в поддержке терроризма

Агрессия США в отношении Сирии лишь способствует укреплению терроризма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации, передает РИА Новости.

"Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению", — подчеркнул Сафронков.

"На этом треке на площадках Астаны, Женевы в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс, достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам?", — обратился к американской стороне дипломат.

При этом, по словам дипломата, Москва неоднократно сигнализировала Вашингтону о готовности взаимодействия по Сирии, однако США решили пойти.