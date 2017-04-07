Чавушоглу позвонил Лаврову из-за Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу после авиаудара США по аэродрому в Сирии, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что разговор политиков состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Министры обсудили положение в Сирии в контексте предпринятой накануне США военной акции против вооруженных сил этой страны в провинции Хомс, в результате которой погибли и мирные жители», — говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул неприемлемость подобного акта агрессии, способного лишь осложнить и без того напряженную ситуацию и подорвать предпринимаемые Россией и Турцией усилия по мирному урегулированию сирийского кризиса.