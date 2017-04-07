Азербайджанцы Украины обратились к правоохранительным органам

Проживающие в Украине азербайджанцы обратились к руководству Генпрокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности в связи с периодическим похищением в этой стране принадлежащих азербайджанским бизнесменам и компаниям загруженных товаром машин.

Как сообщили Vesti.az из Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, в обращении выражается требование пресечь принявшие интенсивный характер подобные явления и разыскать загруженные дорогостоящим товаром тяжелотоннажные грузовые машины.

В обращении отмечается, что подобные кражи, осуществляемые на фоне проводимых в последние дни в Украине экономических реформ, попыток привлечь в страну иностранных инвесторов, могут привести к нежелательным последствиям.