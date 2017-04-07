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Боевики ИГИЛ пытаются вырваться из Мосула

 

Боевики террористической группировки "Исламское государство" пытаются выйти из окружения в районах западного Мосула вместе с мирным населением, об этом РИА Новости заявил глава городского муниципалитета Абдель Саттар аль-Хабу.

"Боевики ДАИШ пытаются выйти из города вместе с мирным населением; это одна из причин, почему они удерживают гражданских лиц — чтобы безопасно выйти с ними", — заявил аль-Хабу.

По словам главы муниципалитета, силовикам с начала проведения операции на западном берегу Мосула удалось задержать свыше двухсот боевиков, пытавшихся покинуть город под прикрытием мирных жителей.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

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