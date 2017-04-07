Полиция задержала стокгольмского террориста

Один человек задержан по подозрению в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В полиции сообщили, в результате атаки погибли четыре человека.

Ранее радио Ekot, ссылаясь на медиков, сообщило о 15 раненых, девять из которых получили серьезные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Теракт в столиции Швеции произошел в пятницу, 7 апреля. В Стокгольме грузовик врезался в толпу людей. Это произошло на одной из самых оживленных улиц город — пешеходной Дроттнингатан. По словам очевидцев, грузовик сбил несколько человек, после чего врезался в витрину магазина и загорелся.