Подписаться на уведомления
 

Лидер Китая надеется на дружбу с Трампом

 

После встречи во Флориде председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента США Дональда Трампа за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.

«У нас было долгое и всестороннее взаимодействие, и мы достигли взаимопонимания во многих вопросах, которые укрепляют нашу дружбу… Со временем мы приложим большие усилия в части исторической ответственности и создания почвы для процветания обоих народов», — приводит Белый дом слова китайского лидера.

Он также добавил, что президент Трамп превосходно подготовился в обеспечении теплого приема китайской делегации.

В свою очередь Трамп отметил «огромный прогресс» в отношениях с Китаем и выразил надежду на то, что «в будущем многие серьезные проблемы в отношениях с Пекином будут решены».

455 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 18° / 9°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп: Усиление США — благо для всего мира
Военного атташе США вызвали в Минобороны России
Сборная Баку вылетела из КВН Юлий Гусман: Через 50 лет получится
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
Лидер Китая надеется на дружбу с Трампом
Полиция задержала стокгольмского террориста
В Мьянме перевернулся паром 20 погибших
Боевики ИГИЛ пытаются вырваться из Мосула
Азербайджанцы Украины обратились к правоохранительным органам
Чавушоглу позвонил Лаврову из-за Сирии
Россия в ООН обвинила США в поддержке терроризма
Пентагон уведомил Россию об ударе по сирийской базе за час до атаки
Тот самый Соловьев у Ильхама Алиева
США продолжат сотрудничество с Россией по Сирии
Полад Бюльбюльоглу у Туркменбаши
Когда откроются новые дороги в районе «Советской»? видео
Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства
Главу Международного олимпийского комитета обвинили в коррупции
Ситуация в Сирии взвинтила цены на золото
Германская компания вернула Нахчыван Азербайджану
Медведев: «США на грани боевых столкновений с Россией»
Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»
Есть пострадавшие азербайджанцы в Стокгольме? МИД Азербайджана выясняет
Лапшину продлен срок ареста
Тяжелое ДТП в Турции: много погибших и раненых
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться