Лидер Китая надеется на дружбу с Трампом

После встречи во Флориде председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента США Дональда Трампа за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.

«У нас было долгое и всестороннее взаимодействие, и мы достигли взаимопонимания во многих вопросах, которые укрепляют нашу дружбу… Со временем мы приложим большие усилия в части исторической ответственности и создания почвы для процветания обоих народов», — приводит Белый дом слова китайского лидера.

Он также добавил, что президент Трамп превосходно подготовился в обеспечении теплого приема китайской делегации.

В свою очередь Трамп отметил «огромный прогресс» в отношениях с Китаем и выразил надежду на то, что «в будущем многие серьезные проблемы в отношениях с Пекином будут решены».