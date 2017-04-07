Лукашенко назвал условия оплаты российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным по газовому вопросу. По его словам, Минск в 2017 году будет платить за российский газ по действующему контракту с «Газпромом» 130 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на эфир белорусского телевидения.

При этом, уточнил Лукашенко, частично издержки будут компенсированы за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.

«Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов есть, чтобы до конца 130 долларов было», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность достижения договоренности о компенсации этой цены.