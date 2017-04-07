Сегодня в Москве прошли четвертьфинальные игры Высшей Лиги КВН, в которых участвовала и сборная Баку. Команда, обрадовавшая Азербайджан выходом в четвертьфинал, в этом же четвертьфинале разочаровала жюри и зрителей.

Азербайджанские кавеэнщики новой волны заняли последнее место среди пяти команд. На первой позиции по итогам конкурса расположилась «Русская дорога», АГПУ, на втором «Радио Свобода», на третьем сборная Калининградской области, на четвертом «Мега», МАСИ-МФЮА, и на пятом - сборная Баку.

В итоге в полуфинал вышли сборная Калининградской области, «Радио Свобода» и «Русская дорога».

Днем ранее член жюри КВН, российский телеведущий Валдис Пельш в беседе с haqqin.az не стал комментировать игру веселых и находчивых азербайджанцев. Однако пообещал это сделать, если азербайджанская команда выйдет в финал и там победит. Увы, этого не случилось, и комментарий Валдиса Пельша по поводу азербайджанской команды мы сможем получить разве что в каком-нибудь из следующих сезонов.

Однако подводя итоги четвертьфинала Высшей Лиги КВН высказался легендарный бакинец, бессменный член жюри КВН, режиссер Юлий Гусман: «Ровно 50 лет назад сборная Баку стала чемпионом. Про сегодняшнюю команду этого не скажешь, но еще через 50 лет они подтянутся». Вот такая жесткая оценка.

Конечно же, первый выход в Высшую Лигу далеко не у всех бывает удачным. В новом сезоне сборной Баку стоит серьезно поработать над шутками, ведь даже относительно успешное выступление азербайджанских кавеэнщиков в одной восьмой финала многие критиковали. Юмор, который предложила команда, порой попросту непонятен зрителям и даже не вызывает улыбки. Все это повторилось в четвертьфинале. Надеемся, что в следующем сезоне все будет иначе.