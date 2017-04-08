Военного атташе США вызвали в Минобороны России

Минобороны РФ вызвало военного атташе при посольстве США в Москве.

"Около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании", - сказал Конашенков, передает "Интерфакс".

Минобороны РФ официально уведомило Пентагон о прекращении работы каналов горячей линии связи по предотвращению авиаинцидентов в Сирии.