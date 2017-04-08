Трамп: Усиление США — благо для всего мира

В еженедельном послании к нации президент США Дональд Трамп заявил, будет стремиться сделать страну сильнее, формируя военные и экономические союзы.

По его словам, сильная Америка является благом как для самих американцев, так и для всего мира.

«В вопросах и экономических, и военных мы понимаем, что сильная Америка — в интересах всего мира. Именно поэтому столь важно, чтобы при усилении международного партнерства мы гарантировали, что эти партнерства давали реальные результаты американцам», — приводит Белый дом слова Трампа.

Кроме того, Трамп назвал «историческим» сегодняшнее утверждение сенатом Нила Горсача судьей Верховного суда.