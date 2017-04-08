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Азербайджанский велосипедист победил в Марокко

Автор: Отдел спорта 

Состоялся первый этап велогонки «Тур Марокко», в котором участвует азербайджанская команда Synergy Baku.

На первом этапе победу одержал велосипедист сборной Азербайджана Кирилл Поздняков. Он первым преодолел 148,7 км от Бен-Слимана до Кенитры. Это первая победа в сезоне для Synergy Baku.

«Все сложилось лучше, чем я ожидал, - заявил после гонки Поздняков. – Я проснулся утром с болью в горле, но это не повлияло на мою форму. Здорово, что я одержал свою первую победу!».

Напомним, что 28-летний российский гонщик получил азербайджанский паспорт в январе этого года. За Synergy Baku он выступал в 2013 году, затем провел два сезона в российской команде «РусВело», а в 2016 году вновь вернулся в Азербайджан.

Помимо Позднякова, Synergy Baku в Марокко представляют Эльгюн Ализаде, Эльчин Асадов, Исмаил Ильясов, Самир Джабраилов и Йосип Румак.

Эльчин Асадов на первом этапе вошел в первую десятку, заняв 9-е место.

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