Президент США Дональд Трамп выдвинул Марка Грина на пост министра армии, который ведает сухопутными силами ВС США и подчиняется главе Пентагона. Об этом сообщил в пятницу Белый дом.

Грин работает сенатором в законодательном собрании штата Теннесси и генеральным менеджером в медицинской компании Align MD, которая занимается подбором персонала для больниц. Грин — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Он работал врачом в армии и был в трех военных командировках на Ближнем Востоке.

Грин выдвинут на должность министра армии вместо первоначального кандидата Трампа, миллиардера Винсента Виолы. Виола снял свою кандидатуру, поскольку не захотел избавиться от ряда активов, как этого требовала новая должность.