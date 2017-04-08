Боевики ИГИЛ применили химоружие в Мосуле

Глава городского муниципалитета в иракском Мосуле Абдель Саттар аль-Хабу заявил об атаке боевиков ИГ на мирных жителей с использованием отравляющего газа.

По его словам, атака произошла в пятницу в уже освобожденных армией районах Ирака.

«ДАИШ сегодня использовал снаряды с боевым отравляющим газом, хлором, против мирных жителей и правительственных сил, находящихся в уже освобожденных районах Ярмук и Матахин», — сказал чиновник.

По его словам, пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов.