В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

На этот раз судебное заседание было посвящено рассмотрению эпизодов дела, связанных с обвиняемыми Физули Алиевым, Зауром Мамедовым и Натиком Алиевым.

Потерпевший Зейнал Шафиев рассказал, что как-то осенью 2011 года он с утра находился в состоянии сильного опьянения.

«К тому же дома не было воды, и я пошел в расположенное рядом кафе, чтобы умыться. Было раннее утро, и вдруг кто-то окликнул меня. Появившиеся непонятно откуда два человека в штатском плотно взяли меня под руки, посадили в машину и привезли в МНБ», - утверждал потерпевший.

По его словам, в МНБ его посадили на стул, руки закрепили за спиной и принялись избивать.

«Меня бувально измордовал сотрудник МНБ по имени Натик», - сказал Зейнал Шафиев.

Однако оглядев скамью подсудимых, он не смог с уверенностью указать на на Натика Алиева.

Тем не менее потерпевший повторил, что избивавшего его сотрудника МНБ сослуживцы называли именно Натиком. Но потом, поразмыслив, неожиданно добавил: «Хотя, может, его Мамедом зовут. Откуда мне знать. Свое удостоверение он мне не показывал…»

Свое задержание Шафиев объясняет тем, что он продал ювелиру Яшару (фамилия не называлась – Ред.) золото в виде лома стоимостью 1480 долларов. А потом, задержав его, сотрудники МНБ утверждали, что все это золото оказалось фальшивым. Вот Шафиеву и пришлось дать эмэнбешникам 12 тысяч долларов, чтобы его отпустили.

«До сих пор не понимаю, почему меня притащили в МНБ. В нашей стране есть органы прокуратуры, полиция, которые и должны были рассматривать это дело. МНБ к этому не имеет никакого отношения. Но как мне там пояснили, люди обращаются в те органы, где у них есть друзья и знакомые. И что, если завтра у кого-то в автобусе 10 манатов вытащат из кармана и есть приятель в МНБ, он и тогда в спецорганы побежит?», - возмущался потерпевший.

В 2015 году, узнав о том, что арестованы высокопоставленные сотрудники МНБ, Зейнал Шафиев отправился в это ведомство, чтобы оставить жалобу на действия его сотрудников.

«Я и раньше обращался в МНБ. Каждый раз, как напивался, писал жалобу на сотрудников МНБ и бросал эти письма в их почтовый ящик. Однако ни разу никто не отреагировал», - сетовал потерпевший.

«Вообще-то, если пью, то дней 20-30 бываю не в себе. Русские называют это «запоем». В такие дни я не выхожу из дома, просто сижу и напиваюсь. И именно в один из таких дней мне позвонили и вызвали в прокуратуру. Я пошел и в таком состоянии дал показания», - сказал потерпевший.

Как утверждает Шафиев, чтобы рассчитаться с МНБ ему пришлось продать две квартиры.

Однако попросивший у судьи слова обвиняемый Физули Алиев заявил, что согласно техническим документам обвиняемый Натик Алиев и потерпевший Зейнал Шафиев никогда не говорили между собой по телефону и даже никогда не были одновременно в зоне действия одной и той же антенны мобильной связи. Так что, считает, Физули Алиев, потерпевший никак не мог встретиться с Натиком Алиевым и передать ему деньги.

Свидетель Насими Заманов начал с того, что он работает в кафе, расположенном рядом с домом потерпевшего Зейнала Шафиева, однако не видел, чтобы рядом с туалетом их заведения кого-то когда-либо задерживали.

Вместе с тем свидетель уточнил, что приходит на работу в 10 утра, а потому мог не видеть того, что случилось рано утром.

Свидетель Самир Муради рассказал, что он нередко покупает золото, так как работает ювелиром. Однажды он услышал, что некто продает его по весьма привлекательной цене, и вскоре купил у этого человека золота на 4 тысячи долларов. Однако проверив металл у себя на работе обнаружил, что вместо золота ему подсунули серебро, правда, высокой пробы. Золота на нем было лишь в виде напыления.

«Я узнал, что тот, кто продал мне это под видом золота, работал таксистом на площади Украины. Поехал туда, но так и не нашел», - сказал свидетель.

С самим Зейналовым Муради знаком не был. Да и потерпевший сказал, что он не знаком с потерпевшим Зейналом Шафиевым. Сам потерпевший утверждал, что никогда не работал в районе этой площади.

Выступивший далее свидетель Эльшан Гусейнов отметил, что прежде был сотрудником МНБ, а теперь на пенсии. Потерпевшего Шафиева, по его словам, он знает, потому что будучи начальником управления МНБ Бинагадинского района и вызывал его в связи с жалобой на сотрудников МНБ.

«Так как он жаловался на сотрудников министерства, районное управление не могло рассматривать его жалобы. Поэтому я вернул жалобу Шафиеву», - подчеркнул свидетель.

Очередным свидетелем стал Махир Сафаров, сообщивший, что также раньше являлся сотрудником МНБ, а сейчас вышел на пенсию. Потерпевшего Шафиева никогда не видел.

«Как-то начальник моего отделения Шахмар Рзаев предложил пойти с ним на встречу с каким-то спортсменом-дагестанцем. А потом он заявил, что дал этому парню мой номер телефона, и как только спортсмен перезвонит, мне следует встретиться с ним и забрать у него золото. Вскоре все та и произошло, и сверток с золотом я отдал Рзаеву», - показал свидетель.

К слову, никто из присутствовавших в зале так и не понял, какое отношение все поведанное свидетелем Сафаровым имеет отношение к потерпевшему Шафиеву.

А вот потерпевший Эльчин Керимов сразу заявил, что у него нет жалоб ни к одному обвиняемому.

«Я сам виноват в том, что оказался не в то время и не в том месте. Собирался заняться торговлей бриллиантами, и как-то в моем присутствии ювелир продавал клиенту бриллиант за 200 тысяч долларов. В это время зашли сотрудники МНБ и забрали нас всех в министерство. Но силу к нам никто не применял и оружием никто не угрожал», - признался потерпевший.

Единственное неудобство, какое он тогда пережил, отметил Э.Керимов, было то, что ночь пришлось провести в МНБ.

«У меня никто не просил денег и не угрожал мне. А вечером Физули Алиев даже угостил нас ужином в кафе «Султан», - сообщил Керимов.

Потерпевший Ариф Велиев сообщил, что он владеет сетью магазинов La Parfumerie и что у него нет никаких претензий к обвиняемым.

«5 марта 2015 года моего компаньона Арастуна Насибова вызвали в МНБ. Я в это время был на поминках, но потом сразу отпрвился в МНБ. Но когда приехал, Арастуна уже отпустили. А больше ничег и не было», - показал потерпевший.

В знак благодарности, подчеркнул Э.Керимов, он отправил в МНБ пять корзин с дорогой парфюмерией, однако Физули Алиев отказался принять подношение и за все заплатил.

«Рыночная стоимость этой парфюмерии составляла около 4 тысяч манатов, а мне она обошлась в тысячу манатов. Деньги мне заплатили, так что какие у меня могут быть претензии», - развел руками потерпевший.

Прокурор, однако счел нужным уточнить, что Арастуна Насибова, компаньона Велиева, вызвали в МНБ из-за подозрений в контрабанде парфюмерией.

«Никакой контрабандой мы не занимались. Вся парфюмерия, которую мы завозили в Азербайджан, оформлялась на мое имя и абсолютно прозрачно», - парировал потерпевший.

Очередное заседание суда состоится 11 апреля.