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Экс-сотрудник Генштаба Украины: «В Сирии Россия получила удар по своему имиджу» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

«Ракетный удар по Сирии - это ответ Трампа Путину: прямых переговоров между США и РФ не будет. Россия должна соблюдать установленные правила, а не диктовать их. Так что построения многополярного мира опять не получилось», - заявил haqqin.az бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Украины полковник Олег Жданов.

«Россия долго кичилась своими системами ПВО С300 и С400, а в итоге они оказались бессильны перед американскими «Томагавками». Россия получила мощный удар по своему имиджу. Теперь она, чтобы подправить положение, будет искать новые пути в Украине, в Белоруссии. К счастью, не у вас, так как ваши возможности военного решения карабахского конфликта превзошли ожидания России. Надо признать, вы оказались крепким орешком. После апрельских боев все в этом убедились», - считает украинский военный эксперт.

А руководитель студии программы «Специальный корреспондент» Российского телевидения Александр Рогаткин в ужасе от злосчастной судьбы Сирии.

«Кто только эту многострадальную страну не бомбил? Израиль  бомбил, Турция бомбила, ну вот теперь и Трамп. Такова судьба этой страны, что она превратилась в эпицентр геополитического столкновения великих стран, и я не исключаю, что вчерашняя атака США может привести к более глобальному конфликту.

Не раз бывал в Сирии и могу сказать, что война там надолго, и к сожалению, в этот конфликт вступает все больше и больше стран», - подчеркнул журналист.

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