После публикации в haqqin.az статьи «Чьи это сети?» (29 марта 2017 г.) Министерство экологии и природных ресурсов провело рейды. Отметим, что в статье мы сообщали о перекрытых рыболовными сетями нескольких участках Ширванского водоканала. Таким образом рыбам полностью перекрывался путь на нерест.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства экологии, сотрудники этого ведомства вместе с представителями неправительственных организаций провели рейды на территории Гарадагского района Баку и Сальянского района, в районе впадения Ширванского водоканала в Каспий.

На указанных территориях вблизи Сальянского шоссе фактов незаконной рыбной ловли и установки рыболовных сетей не было обнаружено. Однако в водах главного Ширванского коллектора были найдены лодки, используемые для рыбной ловли, вентили, сети, а в 30 местах поток воды был частично перекрыт металлическими тросами.

Оборудование для рыбной ловли и сети были уничтожены, срезаны все 30 тросов.

В Минэкологии сообщили, что ликвидация браконьерских снастей не обошлась без инцидента. Группа неизвестных лиц попыталась воспрепятствовать сотрудникам ведомства. Об этом представители Минэкологии сообщили на «горячую линию» 102 МВД и направили официальное письмо в Управление полиции Сальянского района. Министерство взяло под контроль исполнение жалобы в полиции.

В Минэкологии также сообщили, что участок главного Ширванского коллектора в Гарадагском районе находится в ведении департамента защиты и преумножения биоресурсов в водоемах Минэкологии, там расположены предприятия, занимающиеся увеличением численности осетровых и других видов рыб.