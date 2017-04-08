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Трамп выразил поддержку Сеулу в отношении КНДР

 

Президент США Дональд Трамп по телефону информировал в субботу премьера Южной Кореи Хван Гё Ана о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил поддержку курсу Сеула в отношении КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на информагентство Рёнхап.

"Всегда поддерживаем политику Республики Корея в отношении Севера", — приводит агентство слова Трампа в изложении Хван Гё Ана.

Премьер, временно исполняющий обязанности главы государства вместо отправленной в отставку экс-президента Пак Кын Хе, сообщил, что Трамп обсуждал с Си Цзиньпином возможную реакцию на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна.

Президент США также изложил американскую позицию по размещению в Южной Корее новейшей системы заатмосферного перехвата ракет THAAD, которая вызывает тревогу в Китае.

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