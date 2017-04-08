Подписаться на уведомления
 

Контр-адмирал Сонер Полат: «Если Россия и США не одумаются, мир ожидает катастрофа» эксклюзив

Автор: Записал Алхас Исмайлов 

Турецкий контр-адмирал Сонер Полат убежден, что ракетный удар США по Сирии только навредит сирийской проблеме.

Возмущаясь действиями США, Полат однозначно заявил haqqin.az, что «Трамп такими ударами лишь усугубит ситуацию в этой многострадальной стране».

«Америка, по сути, предприняла агрессию против суверенной страны. Россия - захватив Крым, США - в одиночку устраивая агрессию в Ираке, Ливии, а теперь и в Сирии, общими усилиями похоронили ООН как организацию. Мир ожидает катастрофа, если эти страны не одумаются. Подобные события в регионе опасны для Турции, так как мы в итоге сталкиваемся с потоком беженцев. США оправдывают свой удар по Сирии тем, что Асад якобы применил химическое оружие. Простите, а где доказательства?

Трамп уже перешел под контроль неоконов, и теперь он будет делать то, что ему скажут. Не случайно несколько дней назад американский президент принимал у себя автора проекта «Большой Ближний Восток» Кондолизу Райс, видимо, на этой встрече она и убедила Трампа продолжать поддержку сирийской оппозиции и курдов. Конечным итогом этого проекта и вчерашних бомбежек Сирии может стать создание Курдистана, и Турции пора это осознать. Америке, по сути, безразлично, сколько там погибло детей, ей нужна победа в регионе, а призом станет новый сателлит в регионе - Курдистан», - констатирует турецкий контр-адмирал.

Российский политолог Сергей Судаков, комментируя удар США по сирийской базе, отметил, что Соединенные Штаты решили вернуться к политике Джорджа Буша-младшего и худшим годам политики Барака Обамы.

«Дело в том, что директива США всегда действовать с позиции силы, не договариваться возвращает нас к давно забытой «холодной войне». Но, с другой стороны, те отношения, которые так долго выстраивались и на которые были возложены надежды на восстановление российско-американского сотрудничества и возможность полноценного диалога, теперь под большим вопросом. Нынешняя бомбардировка показывает, что США не могут быть надежным партнером», - отметил он.

Более того, С.Судаков считает, что слова Трампа о взаимодействии с РФ в борьбе с ИГ, прозвучавшие во время предвыборной кампании, ничего не стоят.

2156 просмотров


Старости
Когда откроются новые дороги в районе «Советской»?
Когда откроются новые дороги в районе «Советской»? видео
Наша погода
Сегодня 17° / 8°
9 Апр 19° / 9°
10 Апр 13° / 8°
11 Апр 14° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В грузовике стокгольмского террориста нашли взрывчатку
Россия развернет в Арктике ракеты С-400 "Триумф"
Госдеп: «Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии»
В Сабирабаде повесилась пожилая женщина
Баскские террористы заявили о разоружении
В Конгрессе США призвали создать трибунал по Сирии
Террор без границ. Ответ России взгляд из Москвы
В России расстреляли полицейских
Контр-адмирал Сонер Полат: «Если Россия и США не одумаются, мир ожидает катастрофа» эксклюзив
Трамп выразил поддержку Сеулу в отношении КНДР
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Браконьеры напали на сотрудников Минэкологии эксклюзив
Экс-сотрудник Генштаба Украины: «В Сирии Россия получила удар по своему имиджу» эксклюзив
«Меня привязали к стулу и стали избивать» суд над генералами МНБ; haqqin.az из зала суда
Боевики ИГИЛ применили химоружие в Мосуле
Трамп выдвинул Марка Грина на пост министра армии
Азербайджанский велосипедист победил в Марокко
Трамп: Усиление США — благо для всего мира
Военного атташе США вызвали в Минобороны России
Сборная Баку вылетела из КВН Юлий Гусман: Через 50 лет получится
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
Лидер Китая надеется на дружбу с Трампом
Полиция задержала стокгольмского террориста
В Мьянме перевернулся паром 20 погибших
Боевики ИГИЛ пытаются вырваться из Мосула
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться