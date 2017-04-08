Турецкий контр-адмирал Сонер Полат убежден, что ракетный удар США по Сирии только навредит сирийской проблеме.

Возмущаясь действиями США, Полат однозначно заявил haqqin.az, что «Трамп такими ударами лишь усугубит ситуацию в этой многострадальной стране».

«Америка, по сути, предприняла агрессию против суверенной страны. Россия - захватив Крым, США - в одиночку устраивая агрессию в Ираке, Ливии, а теперь и в Сирии, общими усилиями похоронили ООН как организацию. Мир ожидает катастрофа, если эти страны не одумаются. Подобные события в регионе опасны для Турции, так как мы в итоге сталкиваемся с потоком беженцев. США оправдывают свой удар по Сирии тем, что Асад якобы применил химическое оружие. Простите, а где доказательства?

Трамп уже перешел под контроль неоконов, и теперь он будет делать то, что ему скажут. Не случайно несколько дней назад американский президент принимал у себя автора проекта «Большой Ближний Восток» Кондолизу Райс, видимо, на этой встрече она и убедила Трампа продолжать поддержку сирийской оппозиции и курдов. Конечным итогом этого проекта и вчерашних бомбежек Сирии может стать создание Курдистана, и Турции пора это осознать. Америке, по сути, безразлично, сколько там погибло детей, ей нужна победа в регионе, а призом станет новый сателлит в регионе - Курдистан», - констатирует турецкий контр-адмирал.

Российский политолог Сергей Судаков, комментируя удар США по сирийской базе, отметил, что Соединенные Штаты решили вернуться к политике Джорджа Буша-младшего и худшим годам политики Барака Обамы.

«Дело в том, что директива США всегда действовать с позиции силы, не договариваться возвращает нас к давно забытой «холодной войне». Но, с другой стороны, те отношения, которые так долго выстраивались и на которые были возложены надежды на восстановление российско-американского сотрудничества и возможность полноценного диалога, теперь под большим вопросом. Нынешняя бомбардировка показывает, что США не могут быть надежным партнером», - отметил он.

Более того, С.Судаков считает, что слова Трампа о взаимодействии с РФ в борьбе с ИГ, прозвучавшие во время предвыборной кампании, ничего не стоят.