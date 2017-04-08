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В России расстреляли полицейских

 

Неизвестным в субботу около 02:00 была обстреляна патрульная автомашина в Ингушетии. В результате один полицейский погиб, второй с ранением доставлен в больницу. Об этом сообщили ТАСС в МВД республики.

"Сегодня в Малгобеке неизвестный обстрелял из автоматического оружия патрульную автомашину, в результате чего находившиеся там один полицейский погиб, второй получил ранение и доставлен в больницу", - рассказали в МВД.

Проводится мероприятие по поиску и задержанию нападавшего, который скрылся на легковой автомашине.

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