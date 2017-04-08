С 6 по 8 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов России проходят митинги "Вместе против террора". Один из самых крупных состоялся в Северной столице, где 3 апреля произошел теракт в метро, от которого 14 человек погибли и более 50 получили тяжелые ранения. Сохранению крайне нервозной обстановки помогают появляющиеся практически каждый день сообщения о новых угрозах. Так, только за один день было сообщено о том, что в жилом доме в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство, и о взрыве в Ростове-на-Дону самодельного взрывного устройства, замаскированного под фонарик — оно было названо "бомбой для школьника".

Взрывная волна от теракта накрыла все сферы жизни россиян различных поколений и вызвала множество вопросов, порой весьма тяжелых.

Джалилов — агент. Но чей?

В эти дни в московской подземке царит тягостная атмосфера. Все пассажиры вмиг стали подозрительными. Сумку в вагоне уже никто не оставит, этого человека моментально сдадут в полицию. Повсюду вооруженные стражи порядка с собаками, которые проезжают один перегон, потом выходят из вагона и садятся в следующий состав. При входе на станции вдруг заработали арки металлоискателей, ранее стоявшие без дела.

Террориста, совершившего это чудовищное преступление, нашли быстро - практически через сутки. Иначе и быть не могло. Любая задержка в расследовании ударила бы по престижу власти и лично президента - Путин в момент теракта находился в Питере.

Уже известно: взрыв был совершен террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, этническим узбеком, который родился в Киргизии и несколько лет назад получил российское гражданство. Тихий, ничем не приметный парень, работавший в автосервисе, он снимал квартиру в Санкт-Петербурге, не привлекая внимания соседей. Но когда журналисты начали расследование, то ужаснулись. Петербургский смертник Джалилов репетировал теракт две недели подряд и менял паспорта и квартиры, как перчатки.

Сейчас выясняется, что теракт был достаточно профессионально подготовлен. Смертник оставил на другой станции метро еще одно взрывное устройство, которое, к счастью, не сработало, а со вторым сел в поезд и там произвел взрыв. Теперь следствие приходит к выводу, что он мог состоять в «спящей ячейке» террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). А по последним данным, Джалилова могли использовать «втемную», в качестве живой бомбы, без его ведома. То есть он стопроцентно работал не в одиночку.

По словам одного из представителей ФСБ, члены «спящей ячейки» организации могут долгое время скрывать свои намерения и даже зачастую выражают на публике антиисламские взгляды. Руководство ИГИЛ при этом не всегда держит на оперативном контроле все действия ячейки.

Любому, даже несведущему человеку ясно, что при таком раскладе обнаружить «спящего агента» террористов исключительно сложно. Но, тем не менее, руководителей правоохранительных органов общество призвало к ответу: как спецслужбы страны проморгали подготовку к теракту пусть даже «спящего агента» ИГИЛ?

Российские спецслужбы не смогли предотвратить взрыв в метро Санкт-Петербурга из-за фактора времени. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

«Думаю, в случае с терактом в Петербурге наши спецслужбы все делали правильно, и только фактор времени не позволил выявить террориста, – пояснил он. - От такого не застрахована ни одна спецслужба мира».

Позднее стало известно, что террориста Джалилова «вели», но предотвратить преступление не успели.

Ну что ж, фактор времени - ключевой в любой спецоперации. Но объяснение звучит наивно, не успели - значит не смогли, что тут можно сказать? Картой российских властей является то, что последние семь лет на территории страны не было терактов, а сама Россия занимает 35-е место в рейтинге пострадавших от террористов стран.

Скорбная дорога солидарности

Трагедия в Санкт-Петербурге выявила и нечто новое в поведении людей. Может быть, оно присутствовало и раньше, но не так заметно, как сейчас. Речь идет о гигантской солидарности людей. Метро было закрыто, и тысячи петербуржцев, которые были за рулем, помогали тем, у кого не было машины, выбраться из центра. Помогали совершенно бесплатно. Компания «Газпромнефть» бесплатно заправляла машины, кафе «Две палочки» бесплатно кормило волонтеров, помогавших всем, кто в этом нуждался, тем, кто шел пешком домой, предлагали бесплатный кофе и чай. Как написала в фейсбуке жительница Петербурга Ольга Блитштейн: «Город сегодня как львиный прайд… Невероятная реакция людей и взаимопомощь, взаимоподдержка такая, что слезы текут просто от энергии, которой пропитан воздух».

Ни автор этих строк, москвич, ни мои знакомые не видели прежде такой самоотдачи. В последний раз Москву сотряс теракт в метро в 2010 году, когда 29 человек погибли в результате взрывов, устроенных двумя смертницами. Но после тех терактов в метро Первопрестольной таксисты, наоборот, взвинчивали цены, пешеходов на улице печеньями бесплатно никто не угощал. Что случилось? Возможно, наше общество как-то незаметно повзрослело. Люди стали лучше понимать, что нужно надеяться прежде всего на самих себя.

Но это повзросление ставит перед властью и новые задачи.

В Париже после страшных терактов в ноябре 2015 года люди сразу же вышли на улицы. В колоннах шли и президент, и мэр французской столицы, и сотни тысяч горожан, всех повязало общее горе. В Москве официальную заявку на проведение митинга подала Московская федерация профсоюзов. И запланирована акция была не на следующий день, а через неделю после случившегося. Конечно, говорят профсоюзники, акцию надо согласовывать с мэрией, а как же иначе, могут и повязать за несанкционированный митинг.

Никто, конечно, никого не повяжет, это ведь не антиправительственные шествия. Городская власть к тому же умеючи подключилась к повозу на шествия автобусов с бюджетниками и студентами.

Взрывная волна

Теракт в Санкт-Петербурге взорвал российскую прессу и соцсети. Тут же, как черт из табакерки, выскочила конспиративная теория, авторами которой стали известные "непримиримые" публицисты Андрей Пионтковский, Константин Боровой и проч. Ага, сказали они, мы вам говорили, что все это искусственно подстроено Кремлем, чтобы потом начать закручивать гайки, чтобы быстро поменять политическую повестку в стране. Мол, власти испугались протестного движения против коррупции, которое охватило страну за год до президентских выборов, и решили прибегнуть к этой чудовищной провокации. Поленьев в огонь дискуссии подкинули и некоторые заявления депутатов Госдумы. Так, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложили вернуть смертную казнь для террористов. А депутат Госдумы Юрий Швыткин даже выступил с инициативой о введении моратория на митинги.

Экспертное общество проигнорировало призывы думцев. А вот инсинуации о "провокации" со стороны властей сразу же нашли отражение в многочисленных телевизионных ток-шоу на федеральных каналах. Распространяющие подобного рода версии объявлены "слабоумными ублюдками". И похоже, все с этим согласны. Более спокойные и рассудительные политологи начали доказывать: теракт в Питере был ударом по престижу властей, он не случайно произошел тогда, когда в городе находился президент Путин, когда там проходили его переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. И никакой особой необходимости менять властям политическую повестку дня нет. Да, протесты против коррупции, да, забастовка дальнобойщиков в Дагестане, да несколько десятков стихийных митингов протеста против невыплаты зарплаты по стране, но это обычная картина, ничего драматического. Спокоен был и спикер Госдумы Вячеслав Володин, объявивший, что "никакого закручивания гаек не будет".

И на самом деле, несмотря на все внешние признаки нервозности, страна продолжает жить в обычном ритме. Как говорит заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, "единственный раз, когда теракт привел к ужесточению режима, был связан с трагедией Беслана, после которой были отменены выборы губернаторов и депутатов-одномандатников. Но тогда речь шла о трагедии с куда большими жертвами и о мерах, которые явно готовились заранее (и которые, кстати, оказались не слишком эффективными). Сейчас же подобные меры не разрабатывались – напротив, политический курс власти в последнее время позволяет говорить о некоторых «оттепельных» тенденциях.

С ним согласен и политолог Максим Артемьев: "Возложение Владимиром Путиным цветов у станции метро в Санкт-Петербурге было показано в прямом эфире как спонтанное действие, при минимуме охраны, когда телевизионщикам не мешали вести уже начатую трансляцию. С другой стороны, не допускается перехвата медийной повестки дня оппозицией или теми экспертами, которые могли бы жестко критиковать предпринимаемые меры безопасности".

С этими выводами нельзя не согласиться. Российские власти в целом вели себя правильно, а у российского общества появилась повышенная стрессоустойчивость. И по этой причине крайне маловероятно, что опасность терроризма займет ключевое место в общественных дискуссиях 2017 года. Властям невыгодно сосредотачивать внимание на этом, поскольку это станет свидетельством их неудач на поприще борьбы с террористами. И если в начале нулевых борьба с террором объединяла население и оно с пониманием относилось к ограничению тех или иных свобод, то сегодня в качестве мобилизационной темы она уже не играет.

Теракт не забудется. Но коррупция тоже

Как свидетельствуют социологи, теракт не смог затмить и тему коррупции в стране. По данным опроса, проведенного уже после трагедии в Санкт-Петербурге, антикоррупционные митинги Навального поддерживают 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра». По мнению 38% респондентов, к участию в протестных акциях граждан подтолкнуло «накопившееся недовольство положением дел в стране».

Заметим, что ранее опрос «Левада-центра» показал, что в марте резко снизилось число россиян, одобряющих деятельность российского премьер-министра. Если в феврале Дмитрия Медведева не поддерживали 47% опрошенных, то в марте недовольство высказали 57% респондентов.

Как сообщал haqqin.az, в начале марта Фонд по борьбе с коррупцией Навального опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. В фонде установили, что глава правительства якобы купил яхты, особняки и виноградники в России и за границей на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи некоммерческих фондов. Кстати, в то время как Навальный отсиживает 15 суток по обвинению в организации несанкционированного митинга, его популярность в стране растет. По опросу, проведенному "Левада-центром", сейчас 10 процентов россиян проголосовали бы за Навального на выборах президента России. За месяц до этого данный показатель был вдвое ниже.

Таким образом, нынешняя политическая повестка дня совмещает и борьбу с террором, и борьбу с коррупцией. Радикально изменить этот вектор может лишь форс-мажор, пришедший из-за рубежа. Но это уже совсем другая тема.