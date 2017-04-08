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Баскские террористы заявили о разоружении

 

Баскская сепаратистская группировка ЭТА начала анонсированное заранее тотальное разоружение на юге Франции, передает ВВС.

Как рассказал эколог-баск Чеч Эчеверри в беседе с Франс-пресс, часть оружия уже сдана. Он, однако, не стал уточнять, какое именно оружие и в каком количестве передано полиции, подчеркнув, что эти сведения носят конфиденциальный характер.

ЭТА изъявила готовность сдать все имеющееся у нее оружие и взрывчатку.

В четверг в распоряжение ВВС попало письмо, в котором члены группировки подробно рассказывают о своем грядущем разоружении.

"Мы хотим предупредить, что враги мирного урегулирования по-прежнему могут подорвать этот процесс. Единственная реальная гарантия успеха - это тысячи людей, собирающихся завтра в Байонне (баскской коммуне на юго-западе Франции) на акцию в поддержку разоружения", - говорится в письме.

Акция в пятницу и вправду собрала значительное число участников.

При этом Мадрид продолжает с недоверием относиться к намерениям группировки: 7 апреля официальный представитель правительства по связям с общественностью Иниго Мендес де Виго заявил, что ЭТА ничего не получит от демократического государства, которым является Испания, и потребовал от боевиков раскрыть исполнителей всех нападений, совершенных вооруженным формированием.

За более чем 40 лет повстанческой деятельности боевики ЭТА убили 800 человек. Первой известной жертвой организации стал глава тайной франкистской полиции Мелитон Мансанас, которого застрелили в баскском порту Сан-Себастьян.

Группировка в течение десятилетий вела борьбу на территории Испании и Франции за создание отдельного баскского государства по обе стороны Пиренейских гор.

В январе 2011 года ЭТА объявила об отказе от насилия и постоянном перемирии с правительствами обоих государств, но Мадрид отказался вести с ней переговоры.

Лидер группировки Микель Ирасторза был задержан в пиренейском селении Аскен на юго-западе Франции в ноябре прошлого года.

В целом за последние несколько лет правоохранительные органы Франции и Испании нанесли группировке ЭТА серию чувствительных ударов и существенно ее ослабили - сотни боевиков, в том числе лидеры сепаратистов, были арестованы, захвачено большое количество оружия.

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