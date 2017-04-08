В Сабирабаде повесилась пожилая женщина

В Сабирабадском районе жительница села Ахыска 65-летняя Джамиля Гумметова повесилась в собственном доме, передает АПА.
Причины суицида неизвестны.
В связи с происшествием в районной прокуратуре ведется расследование.
В Сабирабадском районе жительница села Ахыска 65-летняя Джамиля Гумметова повесилась в собственном доме, передает АПА.
Причины суицида неизвестны.
В связи с происшествием в районной прокуратуре ведется расследование.
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