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Госдеп: «Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии»

 

Госдепартамент США осуждает так называемые выборы и референдум, которые де-факто власти оккупированного Цхинвальского региона намерены провести в эти выходные, сообщает Новости-Грузия.

Согласно информации, «президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания» пройдут 9 апреля.

Госдеп США в этой связи распространил заявление, в котором говорится, что американские власти не признают легитимности этих выборов и их результатов, так же, как и результатов «парламентских выборов», проведенных 12 марта в другом оккупированном регионе Грузии — Абхазии.

«Незаконные выборы и референдум будут проведены на грузинской территории без согласия правительства Грузии. Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет в пределах ее международно признанных границ. Наша позиция по Абхазии и Южной Осетии ясна и постоянна. Эти регионы – неотъемлемые части Грузии», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Назначенные цхинвальскими властями референдум и выборы в Тбилиси считают нелегитимными и не соответствующими международным правовым нормам. Аналогичную позицию зафиксировали многие западные страны и международные организации.

Центральные власти Грузии не контролируют территорию Цхинвальского региона и Абхазии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны с Грузией 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.

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