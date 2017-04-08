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Россия развернет в Арктике ракеты С-400 "Триумф"

 

Россия развернет в Арктике в 2017 году две новых зенитных ракетных системы С-400 "Триумф", сообщил командир 1-й дивизии противоздушной обороны Сергей Москвичев, передает Интерфакс.

"С 2015 года на Кольском полуострове размещён комплекс С-400. В этом году такой же зенитный ракетный комплекс заступит на боевое дежурство в Архангельской области, ещё один поступит на Кольский полуостров",- сказал С.Москвичев в интервью газете "Красная Звезда".

Он подчеркнул, что его соединение следит за воздушной обстановкой от границы с Финляндией до посёлка Тикси в Якутии.

С.Москвичев сообщил, что в настоящее время продолжается перевооружение частей ПВО.

"Перевооружение идёт полным ходом и в зенитных ракетных войсках, и в радиотехнических частях. Последние получают новые радиолокационные станции, которые работают в широком спектре диапазонов и отличаются высокой точностью",- добавил генерал-майор.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.

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