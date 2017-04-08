За 15 лет

500 церквей разных христианских конфессий были закрыты в Лондоне с 2001 года, сообщают специалисты американского аналитического центра «Институт Гейтстоуна» на сайте этой организации, передает Интерфакс.

В то же время в последние годы в британской столице открылись 423 мечети и исламских центра, действуют сто шариатских судов.

По словам исследователей, Британия «все больше и больше приобретает исламское лицо».

При этом в мечети в ряде случаев превращают бывшие церкви, растет число коренных британцев, принимающих ислам, отмечают они.