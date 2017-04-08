Си Цзиньпин о встрече с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли крайне успешно. Об этом в субботу сообщил МИД республики, цитируя китайского лидера.

«Моя встреча с Трампом прошла весьма успешно: мы достигли взаимопонимания по многим вопросам. Переговоры прошли плодотворно», — заявил Си Цзиньпин по пути в Пекин в ходе краткой остановки в штате Аляска.

По его словам, главной задачей нынешней поездки было «заложение основ для нового этапа в отношениях с Вашингтоном, а также расширение сферы прагматичного двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами».