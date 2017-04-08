Житель Шамкира 36-летний Таджит Мехтиев организовал ограбление дома своего друга Галиба Аббасалиева, сообщает телеканал ARB.

Т.Мехтиев создал преступную группу, куда привлек 29-летнего жителя Гянджи Асифа Исмаилова и 18-летнего жителя Шамкира Хаяла Гусейнова. Они и пошли грабить квартиру Аббасалиева. В это время сам Т.Мехтиев позвонил другу и стал отвлекать его разговорами. Т.Мехтиев отправил сообщникам сообщение, что они без проблем могут ограбить дом его друга.

Преступники украли из дома Аббасалиева 7600 манатов и 8 тысяч долларов, а также ценные вещи.

В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции, преступники задержаны.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.