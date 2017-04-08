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Лидер республиканцев в Сенате: «Русские нам не друзья»

 

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать введение новых санкций против России, передает The Hill.

«Если Белый дом посчитает, что нужны дополнительные санкции, или у нас в Конгрессе будет что-то, что поддержат обе партии, то я открыт для этого»,  заявил сенатор в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Москвы из-за ситуации в Сирии.

Макконнелл добавил, что намерен обсудить вопрос с председателем сенатского комитета по международным делам Бобом Коркером.

«Я полагаю, достаточно хорошо, что администрация не снимала действующих санкций. Русские нам не друзья. Я думаю, что они раз за разом показывают это», - сказал республиканец.

США и другие страны ввели против России санкции из-за разногласий по Украине, Москва ответила своими контрмерами.

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