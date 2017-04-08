Запущенные ВМС США крылатые ракеты «Томагавк» успешно миновали зону ракетного поражения передовой системы ПВО России С-400 «Триумф», которая была размещена в 2015 году в Латакии для защиты объектов РФ и официального Дамаска, сообщает издание The Aviationist, передает haqqin.az.

По его данным, неизвестно, удалось ли комплексам «Триумф», которые Москва позиционирует как самая высокотехнологическая ПВО в мире, обнаружить американские «Томагавки», однако нет никакой информации, что хотя бы одна из американских ракет была перехвачена российским вооружением.

The Aviationist подчеркивает, что, по крайней мере на бумаге, С-400 может поражать все типы воздушных целей, включая малозаметные объекты — самолеты, беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты, которые передвигаются в пределах 400-километрового диапазона на высоте около 19 миль. Оснащенные тремя различными типами ракет, они способны отслеживать до 300 целей на расстоянии более чем 600 километров. С-400 — по классификации НАТО SA-21 «Ворчун» — включает в себя восемь пусковых установок и станции управления. Скорость полета противоракеты составляет 17 тыс. км/час.

Таким образом, если верить документации, даже американские самолеты-невидимки с трудом смогут увернуться от снарядов С-400, пишет издание. Учитывая, что некоторые из «Томагавков» летели настолько близко к С-400, остается непонятным, почему «Триумф» не перехватил ни одной ракеты, задается вопросом издание.

Издание приводит графическое изображение, которое показывает радиус ракетного поражения С-400. Из него следует, что с технической точки зрения «Томагавки» были досягаемы для «Триумфа».

The Aviationist допускает, что российские военные, вероятно, не стали сбивать крылатые ракеты, поскольку заранее были проинформированы Пентагоном о готовящемся ударе.

Издание Newsader пишет, что российский эксперт Василий Кашин иного мнения. Он уверен, что находящиеся в регионе С-300 и С-400 в принципе не смогли бы сдержать массированный удар США.

«Собственно говоря, даже находись на базе дивизион С-300, при условии 100%-ной эффективности он бы такой удар не сдержал, — говорится в его сообщении в Facebook. — Дальности стрельбы С-300 по низколетящим целям типа КР «Томагавк» в несколько раз меньше дальности стрельбы по самолетам на средних и больших высотах, про которые любят говорить журналисты. Это считанные десятки километров. Дивизионы С-300 и С-400 в Хмеймиме и Тартусе удаленную цель прикрыть от «Томагавков» не могут в принципе».

Со своей стороны военный эксперт Виктор Мураховский в интервью Русской службе BBC высказал свою точку зрения на то, почему С-300 и С-400 не проявили себя. На вопрос, можно ли было сбить ракеты, он ответил: «Это физически невозможно. Есть такое понятие — радиогоризонт. Радиоволны, которые излучает локатор, не могут огибать земную поверхность, а прямой видимости от авиабазы Хмеймим до аэродрома Шайрат не имеется. Там расстояние около сотни километров, а Земля кривая».

В то же время представители российских властей объясняют отказ от задействования С-300 и С-400 еще проще: по их словам, данные комплексы призваны защищать именно российские объекты, а не сирийские.

«Российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия. Зенитные ракетные системы С-400, С-300 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» обеспечивают надежную защиту с воздуха российских пунктов базирования», — считает представитель Минобороны России Игорь Конашенков, добавив, что еще одна группировка ПВО С-300 и «Панцирь» защищает рассийскую военно-морскую базу в Тартусе.

Военный эксперт Игорь Коротченко был еще более краток.

«С-300 и С-400 прикрывают там только объекты ВС РФ. За ПВО сирийских объектов отвечают войска Асада», — написал он в Twitter.