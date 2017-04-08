О чем Владимир Соловьев говорил с президентом Ильхамом Алиевым?

Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что подробно расскажет о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник.

Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в твиттере, Соловьев сообщил, что «Аллею шехидов не посещал. Говорил с президентом. Во вторник расскажу».

На вопрос, говорил ли он с Ильхамом Алиевым об Александре Лапшине, телеведущий ответил так: «Говорил, и не только о Лапшине, но и о других, о ком рассказывал в эфирах. Говорили и о Марате Уелданове. И очень подробно. Мою позицию знают».

Напомним, Ильхам Алиев принял телеведущего Владимира Соловьева в пятницу. Президент подчеркнул, что азербайджано-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе и в области медиа. Он также проинформировал В.Соловьева о позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что впервые посещает Баку и ему интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане, сообщил сайт главы государства.