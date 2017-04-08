«Стоит ожидать очень жесткой реакции Китая на атаку США на Сирию». Об этом haqqin.az заявил российский политолог и востоковед Саид Гафуров. «Си Цзиньпин сейчас находится в США, на территории своего потенциального противника. Когда он вернется на родину, Пекин официально отреагирует», - отметил эксперт, комментируя ракетную атаку на сирийскую военную базу, которую совершили США.

По словам Гафурова, нужно учитывать, при каких обстоятельствах был нанесен американский удар по Сирии. «Это случилось как раз после прибытия в США председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. И, соответственно, Китай не смог оперативно отреагировать и поддержать позицию России».

По словам эксперта, американский удар совершенно бессмысленный и никакого военного смысла не имеет. При случайных бомбардировках погибают намного больше людей, чем погибло сейчас, при этом ракетном обстреле.

Гафуров выдвинул версию того, почему именно сейчас обострилась ситуация вокруг Сирии. «Недавно США заявили, что признают право сирийцев избирать себе президента из любых кандидатов, включая Башара Асада. В ответ в Вашингтоне, видимо, рассчитывали на какие-то преференции.

Грубо говоря, нефть - нам, газ - русским, а Башар остается у власти. Но Башар Асад не согласился, да и не мог согласиться на это. Другой момент – американцы не хотят проводить тщательное и добросовестное расследование того, откуда взялись химические газы, от которых погибли десятки человек в Хан-Шейхуне. Эта территория уже много лет под контролем мятежников, с 2012 года. Американцы туда доступ имеют, в отличие от России и сирийских властей. Так что нужно было устроить истерику, чтобы не допустить полноценного расследования случившегося, на чем настаивает России и, очевидно, будет настаивать Китай», - считает Гафуров.

Что касается большой войны, то эксперт ее не ждет, как не ждет и наземной операции США в Сирии.

Коснувшись взаимоотношений между США и Россией, эксперт указал на закрытое совещание Совета Безопасности РФ, которое провел Путин. «На нем отмечалось, что удар США по Сирии нанес серьезный урон российско-американским отношениям и процессу сирийского урегулирования. Очевидно, когда такое говорится в официальном заявлении после закрытого совещания, это говорит о многом».

Как считает Гафуров, сейчас нужно дождаться реакции Си Цзиньпина, когда он вернется из Америки. «Мне кажется, он не простит Штатам произошедшее. Ведь он явно потерял лицо. Нанесен удар по Сирии в обход ООН в то время, когда он не мог среагировать. Другой плевок Си Цзиньпин получил после того, как президент Филиппин Дутерте отдал приказ своим военным высаживаться на спорные с Китаем острова явно с согласия США», - заявил эксперт.