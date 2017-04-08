Бинали Йылдырым позвонил Майклу Пенсу

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в субботу в ходе телефонного разговора призвал вице-президента США Майкла Пенса сосредоточиться на работе по созданию зон безопасности в Сирии. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

"Мы ждем, что по сирийской проблематике будет усилена работа. Необходимо сосредоточиться на работе по созданию зон безопасности в Сирии. Мы готовы оказать любую помощь по сирийским вопросам", - сказал Йылдырым.

6 апреля ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценил ракетный удар США по сирийской авиабазе в Хомсе, подчеркнув, что необходимы дальнейшие меры противодействия режиму Сирии.