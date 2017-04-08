В Азербайджане ситуация с возмещением ущерба от коррупции пока еще оставляет желать лучшего. Во всяком случае об этом свидетельствуют цифры Главного управления Генеральной прокуратуры. В 2016 году следственным отделом Управления было завершено следствие по 201 уголовному делу, возбужденному в отношении 313 должностных лиц.

Ущерб в размере 202 млн. 629 манатов был частично возмещен, компенсированная сумма составила 33 млн. 249 манатов или 16,6% от суммы ущерба. Кроме того, был наложен арест на имущество стоимостью 78 миллионов 283 тысячи манатов (всего получилось около 110 млн. манатов). Об этом haqqin.az рассказал исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Васиф Мовсумов.

Конечно, в сравнении с Россией, где возмещение ущерба по делам коррупционной направленности в прошлом году составило менее 7%, Азербайджан выглядит намного лучше со своими 16,6%. Но вот в соседнем Казахстане ущерб от взяточников возмещен на 39%.

Считается, что реальный ущерб от коррупции рассчитать невозможно. Можно посчитать, например, сумму взяток. А как оценить то, что в их результате был положен некачественный асфальт и дорожное полотно пришлось перестилать заново, или обрушилось здание, построенное из неподходящих материалов и т.д.?

Но даже если исходить из названной генпрокуратурой суммы ущерба, 110 миллионов манатов компенсации – это капля в море, считает Мовсумов. По его словам, для того, чтобы обеспечить возврат в бюджет большего количества средств важно регистрировать все случаи коррупции.

«Если бы по всем случая были возбуждены уголовные дела, то сумма ущерба оказалась бы в 7-8 раз больше. Правоохранительные органы должны расследовать вопросы присвоения государственных средств, в том числе и случаи, которые находят отражение в СМИ. Виновные должны быть привлечены к ответственности, а средства – возвращены в государственный бюджет. А для того, чтобы начать уголовное дело в первую очередь нужна информация и жалоба по факту. Кстати, сейчас продолжаются дела Международного банка и генералов МНБ. Думаю, после завершения их завершения сумма ущерба значительно возрастет», - отметил Мовсумов.

Эксперт также добавил, что в стране работает принцип неотвратимости наказания.

По словам Мовсумова, отсутствие отчетности в той или иной сфере может означать наличие коррупции. «К примеру, в регионах нет прозрачности в работах, связанных с благоустройством и другими проектами, осуществляемыми за счет государственных средств. То есть перед гражданами и СМИ никто не отчитывается о проводимых работах. А там, где нет отчетности, могут иметь место факты коррупции».

Кстати, как подчеркнул Мовсумов, «согласно мировой практике, на один доллар, потраченный государством на борьбу с коррупцией в госбюджет поступает в 23 раза больше средств».