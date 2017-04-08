Бомбардировка США позиций сирийской армии свидетельствует о том, что американцы будут до конца бороться за свержение сирийского президента Башара Асада. Об этом haqqin.az заявил российский политолог, главный редактор журнала «Дилетант», главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский.

По его словам, это событие является показателем того, что политическая система США «перемолола» популизм и странности Дональда Трампа, который уже стал принимать решения в соответствии с традиционной американской внешней политикой. Политическая система оказалась сильнее личности, индивидуализма Трампа.

«Кто бы не был президентом США он будет выполнять задачи, поставленные американским политическим истеблишментом. Речь идет, в том числе, и о свержении сирийского президента», - отмечает Дымарский. По его словам, атака США на базу в пригороде Хомса не приведет к какому-то крупномасштабному конфликту и тем более военному столкновению между США и РФ. Но уже можно однозначно говорить о том, что сирийский конфликт не скоро закончится.

«Бомбардировка была меседжем не американскому народу, который не особо интересуется Сирией, а внешним игрокам в регионе. Многое зависит от того, были ли какие-то закулисные соглашения, сделки между Вашингтоном и Москвой, по которым Сирия станет разменной монетой в других играх, скажем по той же Украине, по снятию санкций с России и пр. Продолжит ли Москва поддерживать сирийского президента? Кстати, очень важный вопрос: откуда взялось химическое оружие в зоне конфликта? Именно появление в районе боев химического оружия вызвало атаку со стороны США», - отмечает эксперт.

По словам Дымарского, безусловно отношения между США и Россией вернутся в то состояние, которое было до избрания Трампа. «Подключение же к бомбардировкам Израиля - вполне естественный шаг Тель-Авива. Асад был, есть и будет неприемлемой для Израиля политической фигурой», - сказал он.