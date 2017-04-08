Найдено тело еще одного нефтяника

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные работы в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисковых операций 6 апреля было найдено тело мужчины. Установлено, что тело принадлежит оператору на нефтесборном участке №1 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» Азаю Гаджибала оглу Зульфугарову (1971 г.р.).

Тело погибшего нефтяника будет передано его семье.