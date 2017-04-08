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Российская делегация в Сумгаитском технопарке фото

 

Российская делегация во главе с министром экономического развития, заместителем губернатора Ставропольского края Андреем Мургой побывала в Сумгаитском технологическом парке (СТП), сообщили haqqin.az в пресс-службе СТП. 

Генеральный директор технопарка Эмин Мамедов подробно рассказал гостям о мероприятиях по строительству в различных регионах Азербайджана технопарков по инициативе президента Ильхама Алиева.

Эмин Мамедов отметил, что производственный потенциал СТП, который действует с 2009 года, является ярким доказательством развития ненефтяного сектора Азербайджана.

Вначале российские гости ознакомились с деятельностью заводов технопарка. Гостям подробно рассказали о производственном цикле этих предприятий. Гости узнали, что уникальный технопарк создан за кратчайшие сроки, в настоящее время в нем работают 17 заводов, еще три завода вскоре будут сданы в эксплуатацию. 

Затем стороны обсудили сотрудничество. Гендиректор СТП обсудил с российскими чиновниками перспективы выхода продукции заводов СТП на рынки Ставрополья и ответил на их вопросы. 

Глава российской делегации Андрей Мурга поблагодарил гендиректора СТП Эмина Мамедова за гостеприимство. Он отметил большой потенциал развития двусторонних связей между Азербайджаном и Ставропольем, в том числе и в ненефтяной сфере. Затем заместитель губернатора пригласил руководителя СТП принять участие в бизнес-форуме Россия-Азербайджан, который пройдет в конце этого года в Ставрополе. 

 

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