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Погода в Баку завтра ухудшится

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, вечером облачность увеличится, к ночи в некоторых местах ожидается дождь. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным, временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 17-22 градуса тепла, в Баку ночью 6-8, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление  756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью  70-80%, днем  55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, днем ожидаются дожди, в горах  снег. Возможны грозы, град, днем порывистый западный ветер. Ночью 5-10, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

В воскресенье вечером начиная с западных районов погода изменится и будет нестабильной до второй половины 11 апреля. Временами будут идти дожди, в горных районах ожидается снег, местами сильный. Возможны грозы и град, порывистый западный ветер. Температура постепенно снизится на 4-7 градусов.

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