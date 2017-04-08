Армянская диаспора: «Мы проигрываем Азербайджану во Франции»

Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), главный редактор журнала Nouvelles d’Armenie Ара Торанян признал, что диаспора не в состоянии помешать активным действиям Азербайджана во Франции.

«Очевидно, что Азербайджан становится все более организованным, они тратят большие денежные средства, в том числе и во Франции, — цитирует Тораняна «Аравот». — Между Францией и Азербайджаном подписаны важные торгово-экономические документы».



Торанян уверен, что Азербайджан будет использовать экономические отношения с Францией в качестве «рычага в политике».

«Мы пытаемся противостоять этой политике, на всех встречах с французскими властями выражаем свою поддержку Нагорному Карабаху, — продолжает сопредседатель CCAF. — Однако не нужно заниматься самообманом: у Азербайджана есть инвестиционные проекты в миллиарды долларов. Наша сила — в нашей общине. Но, несомненно, нужно признать, что нам не удалось остановить отношения между Азербайджаном и Францией».

Говоря о действиях армянской диаспоры во Франции, осуществляемых в помощь сепаратистам Нагорного Карабаха, Торанян заявил, что их деятельность меркнет рядом с работой, проводимой Азербайджаном.

«Понятно, что таких средств, как у Азербайджана, у нас нет. Мы видим, что они очень активны во Франции. Франция для них имеет очень важное значение».

Коснулся главный редактор и вопроса включения Турции в состав ЕС. Он заявил, что армянская диаспора поддержит того кандидата в президенты Франции, кто будет принципиален в данном вопросе.

«Франция, как и другие европейские страны, проходит путь через экономические трудности, через кризис с мигрантами, и позиции традиционных политических партий становятся слабее. Посмотрим, какими будут результаты выборов, но пока еще, к сожалению, на первом месте популистская партия. Армяне Франции тоже живут в той действительности, что и другие французы. Полагаю, армяне Франции сделают свой выбор, исходя из того, как кандидаты относятся к вопросам армянства. Кандидаты в президенты имеют довольно конкретную позицию по интересующим нас вопросам. Один из таких вопросов — членство Турции в ЕС. Мы не желаем, чтобы Турция стала членом ЕС, и предпринимаем серьезные шаги, чтобы как власти, так и кандидаты в этом вопросе проявили принципиальный подход».