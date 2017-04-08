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Народ не пришел на митинг, горстка исламистов и западников обновляется, фото 15:05

Автор: Отдел информации 

По наблюдениям собкоров, половина участников сегодняшнего митинга - исламисты. Сторонники Исламской партии развернули транспаранты и лозунги с требованием освобождения арестованных исламских экстремистов.

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Оппозиционеры по традиции пришли на площадь с флагами Азербайджана и Евросоюза.

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К стадиону подходят сторонники оппозиции, которых пропускают на место проведения митинга через металлоискатели.

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В эти часы оппозиционный Национальный Совет готовится к проведению митинга протеста на одной из центральных стадионов столицы. Как сообщают с места событий собкоры haqqin.az на стадионе собралась небольшая толпа оппозиционеров численностью в 400-500 человек.

Митинг санкционирован исполнительной властью г.Баку.

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