В Баку ограничат подачу газа

Сегодня с 21:00 и до завершения работ частично на улицах А.Гурбанова, А.Бакиханова, Н.Везирова, Г.Сарабского и Дж.Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку будет ограничена подача газа. Об этом сообщили в производственном объединении «Азеригаз».

Учитывая интенсивность транспорта и количество населения на этой территории, ремонтные работы по устранению утечки будут проводиться вечером, в случае завершения ремонтно-восстановительных работ вечером подача газа будет восстановлена утром следующего дня.

На газопроводе на пересечении улиц А.Гурбанова и А.Бакиханова выявлена утечка газа.

ПО «Азеригаз» просит всех потребителей быть особенно внимательными во время использования газа и соблюдать правила техники безопасности.