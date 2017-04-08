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Биньямин Нетаньяху пригласил президента Ильхама Алиева в Израиль

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

«В следующем месяце исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Израиль гордится тем, что был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. За прошедшие 25 лет между нашими странами были налажены прочные отношения, опирающиеся на искреннюю дружбу еврейского и азербайджанского народов. В период, когда много религиозных и этнических конфликтов, Азербайджан является примером межрелигиозной и мультикультуральной гармонии. Израиль, как и Азербайджан, тоже является маяком стабильности и толерантности в нестабильном регионе. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, нашим странам удалось построить благополучное и миролюбивое общество, развивающуюся экономику», - говорится в поздравлении Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля отметил, что никогда не забудет искреннюю теплоту и любезное гостеприимство, оказанное ему, его супруге и всей делегации в декабре прошлого года.

«Верю, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение двусторонних отношений в различных сферах. Подписанные четыре соглашения помогут достичь целей более прочного сотрудничества», - говорится в послании.

Биньямин Нетаньяху выразил надежду на более тесное сотрудничество в последующие годы и скорейшую встречу в Израиле.

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