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МИД России: «Наши военные не встречались с талибами»

 

МИД РФ опроверг информацию ряда афганских СМИ о якобы имевшем место посещении российской военной делегацией талибских тренировочных лагерей в пограничном с Афганистаном Северном Вазиристане (регион Пакистана). Об этом сообщается в субботу на сайте российского дипведомства, передает ТАСС.

«Российская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником С.Ю. Истраковым провела в Равалпинди (Пакистан) очередной раунд двусторонних штабных консультаций»,  говорится в сообщении.

«Пакистанская сторона организовала презентацию на тему «Развитие ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Пакистан». Демонстрировались результаты проводимой с 2014 года в Северном Вазиристане и Хайбере контртеррористической операции «Зарб-е-Азб» («Удар меча»). Россиянам была предоставлена возможность посетить столицу политагентства Северный Вазиристан город Мираншах, где им были показаны районы, освобожденные от террористов»,  указали в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Россия продолжит оказывать Пакистану содействие, нацеленное на укрепление его контртеррористического потенциала.

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