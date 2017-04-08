Россия испытала крылатую ракету

Дизель-электрическая подлодка серии 636.3 "Краснодар" провела пуск крылатой ракеты по надводной мишени в морском полигоне Балтийского флота, сообщила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

"По данным объективного контроля морская цель была успешно поражена", - говорится в сообщении.

Место проведения пуска не уточняется.

В ближайшее время подлодка отработает десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки - борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и другим.

Подводные лодки серии 636.3 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств подлодок этого типа - низкий уровень шумности.