Борис Джонсон отменил свой визит в Москву

Глава МИД Британии Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "семерки" 10-11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги", - отмечается в заявлении Джонсона.

Ранее Джонсон написал в своем аккаунте в Twitter, что поддерживает удар США в Сирии и находится в постоянном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.